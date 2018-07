Jeugd leert hengelen in Grasduinen 25 juli 2018

Op zaterdag 11 augustus organiseert hengelclub de Grasduinvissers Bredene wegens het grote succes van de eerste editie voor de 2de keer een initiatie hengelen voor jongeren tussen 6-18 jaar, en dit in samenwerking met de gemeente Bredene en Sportvisserij Vlaanderen. De initiatie zal plaatsvinden aan de visvijver Grasduinen in Bredene. Er wordt die dag theorie gegeven over de soorten vissen in de vijver en hoe men een lijntje maakt. In de namiddag mag de jeugd dan vissen in de vijver onder begeleiding. Inschrijven kan via www.grasduinvissers.be.





De inschrijving is pas geldig na betaling van 15 euro op





BE 73 7350 3895 2760 en als mededeling de naam van deelnemer en dit alles voor 27 juli. Er worden maximum 20 deelnemers toegelaten. Er word een lunch en een drankje voorzien voor de deelnemers. (LBB)