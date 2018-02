Inwoners krijgen prijzen voor versierde huizen 07 februari 2018

Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur een actie waarbij inwoners die hun woning versieren tijdens de eindejaarsperiode prijzen kunnen winnen. Ook dit jaar namen heel wat Bredenaars deel aan de actie. Een jury beoordeelde alle woningen en kende per wijk drie hoofdprijzen toe. Maar ook voor wie niet in de hoofdprijzen viel, was er een prijs. Dit jaar is dat een Bredense mok.





(LBB)