Interesse in zeewier groeit nu ook in België SEAWEEDCHEF DONALD DESCHAGT OPENT WEBSHOP 'WIER-DO' ERWIN VERHOEVEN EN LEEN BELPAEME

13 november 2018

02u24 0 Bredene Zeewiergastronoom Donald Deschagt begint aan een nieuw hoofdstuk. Voortaan verkoopt de chef van Le Homard et La Moule en auteur van het boek Zeegroenten ook zeewier via zijn webshop. "Ik kreeg steeds dezelfde opmerking: 'Super, maar waar vind ik die wieren?'"

In China staat zeewier al eeuwenlang op het menu. Maar ook elders in de wereld heeft de plant succes. Het wereldjaarverbruik wordt op meer dan 7 miljard ton geschat. Alleen in Europa heeft het heel lang geduurd eer zeewier de weg vond naar ons bord. Er was natuurlijk in 1972 de legendarische "loup en varech" (zeebaars met zeewier) van Michel Guérard, een van de gerechten die symbool stonden voor de nouvelle cuisine. Paul Bocuse publiceerde het in zijn kookbijbel 'La cuisine du marché', nog voor Guérard het zelf opnam in La Cuisine Gourmande.





In eigen land is zeewiergastronoom Donald Deschagt een grote fan. Hij opende in 2010 samen met zijn vrouw Mieke Coussement het restaurant Le Homard et La Moule in Bredene. Op de kaart nemen zeewier, algen en zeegroenten een prominente plaats in. Eerder dit jaar publiceerde de chef het boek 'Zeegroenten'. Daarvan gingen al meer dan 2.000 exemplaren over de toonbank. Ook zijn workshops, demonstraties en strandwandelingen met als thema 'zeewieren en andere zeegroenten' lokken heel wat volk. Als logisch vervolg lanceert Deschagt nu een zeewier-webshop "Wier-do". "De interesse is enorm gegroeid", zegt hij. "Ik merk dat mensen heel bewust naar hier komen voor de zeewieren. Zelfs uit Charleroi. Daarom doe ik aan elke tafel een babbeltje. Maar ik hoorde steeds dezelfde opmerking. 'Super, maar waar vind ik die wieren?' Daarom zijn we nu zelf begonnen met een webshop."





Vleesvervanger

Voorlopig kan je bestellingen doormailen, maar op termijn moet de site een volwaardige webshop worden.





Momenteel stuurt Deschagt enkel gedroogde poeders op. "We bieden onder meer een startpakket aan met gedroogde wakame, zee-eik en zeesla. Op de doosjes staat telkens het paginanummer van mijn kookboek waar je bijhorende recepten vindt. In aanloop naar eindejaar is er ook een geschenkpakket met het boek en drie wieren." Verse wieren kunnen voorlopig enkel in het restaurant zelf afgehaald worden. "Die zijn maar 5 dagen houdbaar. Als we beginnen met verzending, moeten we een label voorzien met de datum en herkomst. Als het concept aanslaat zullen we dat doen."





Zeewieren zijn best gezond. "Ze zitten vol mononatriumglutamaat", zegt professor Olivier De Clerck, algoloog aan de Ugent. "Verder bevatten ze een aantal elementen zoals jodium, eiwitten, calcium en ijzer. Sommige soorten zijn rijker aan ijzer dan vlees en zijn dus zeer geschikt als vleesvervanger." De website is te vinden op





https://lehomardetlamoule.be/webshop.