IJstijd is er al bij van bij de start 20 februari 2018

02u33 0 Bredene IJstijd uit Ettelgem is al sinds de start van de horecabeurs een vaste waarde in Bredene. Het blijft een belangrijke gelegenheid om potentiële klanten te ontmoeten. Ze waren tien jaar geleden één van de 35 standhouders, ondertussen staan er zo'n 170.

Ijstijd staat weliswaar nog altijd op hun vaste plaats vlakbij de ingang van de beurs.





"We zijn bij de start naar hier gekomen omdat we geloofden in het project. Het initiatief in het Mediacenter verdween en we zijn solidair geweest in de hoop dat de rest zou volgen. We vinden het heel belangrijk dat er ook een horecabeurs is aan de kust", vertelt Kevin Geryl.





Naambekendheid

De beurs blijft belangrijk, ondermeer voor naambekendheid. "Het is de ideale gelegenheid om mensen te laten proeven van ons product zodat ze de prijs/kwaliteit kunnen vergelijken met andere leveranciers en al dan niet voor ons kiezen."





De locatie aan de ingang is een grote troef. "Als de mensen hier voorbij komen zijn ze nog fris, dat is inderdaad een voordeel", lacht Geryl. (LBB)