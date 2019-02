Hotelgast sterft in kamer Hotel De Golf BBO

11u03 0 Bredene In Hotel De Golf in de Kapelstraat in Bredene is afgelopen zaterdag een levenloos lichaam aangetroffen in een kamer. Volgens de politie van Bredene/De Haan stierf de hotelgast, een 64-jarige Antwerpenaar, een natuurlijke dood.

De man bleef er logeren in het kader van zijn werk. Op zaterdag checkte hij maar niet uit, de kamer bleef op slot en het personeel kon hem niet bereiken. Daarop werden de hulpdiensten verwittigd. De brandweer maakte de deur open. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De politie startte een onderzoek en al snel werd duidelijk dat er geen kwaad opzet was bij het overlijden. De begrafenisondernemer kwam ter plaatse om het slachtoffer over te brengen naar het mortuarium. De getroffen familie werd verwittigd door slachtofferhulp van de politie.