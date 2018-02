Horecabeurs reikt eerste Heureka! Award uit 17 februari 2018

02u34 0 Bredene De Horecabeurs in Bredene is aan zijn tiende editie toe. Nieuw is de Heureka! Award voor innovaties in de sector.

De eerste editie telde 35 standhouders, maar ondertussen zijn er al 170 exposanten en staan nog eens 200 geïnteresseerden op de wachtlijst. De vakbeurs voor professionals vindt plaats in het MEC Staf Versluys van 19 tot en met 22 februari. Er worden om en bij de 6.500 professionele bezoekers verwacht. "We hebben dit jaar de oppervlakte uitgebreid naar 7.050 vierkante meter door een verdieping te maken in de tent. Daardoor kunnen er 35 extra standhouders komen. We zouden nog meer kunnen uitbreiden, maar kiezen er bewust voor om dat niet te doen. We moeten ook niet te groot worden", vertelt schepen Eddy Gryson.





Beloning voor innovatie

Naar aanleiding van de tiende verjaardag pakt de organisatie uit met de Heureka! Award. "Dit is een nieuw initiatief dat innovaties binnen de sector wil belonen. Voor de award zoeken we naar nieuwe, innovatieve en originele producten en diensten in de horecasector", zegt Heide De Nys, die de beurs organiseert. De Horecabeurs in ondertussen een grote meerwaarde voor Bredene en het Staf Versluyscentrum. "We houden de organisatie zelf in handen, omdat we hiermee een pak inkomsten genereren voor het centrum. Het is ook belangrijk voor de professionelen uit de regio en daarbuiten om kennis te maken met de laatste trends in de sector", besluit De Nys. (LBB)