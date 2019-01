Horecabeurs Bredene reikt opnieuw Heureka! Award uit Leen Belpaeme

Op de horecabeurs in Bredene wordt ook dit jaar de Heureka! Award uitgereikt. Daarvoor wordt gezocht naar nieuwe, innovatieve en originele producten of diensten in de horecasector. Uit de inschrijvingen worden 5 producten of diensten genomineerd door een professionele vakjury. De genomineerden worden uitgenodigd op de openingsreceptie van de Horecabeurs Bredene op 27 februari waar de zal uitgereikt worden. De genomineerde producten worden bovendien stevig in de spotlight gezet tijdens de beurs zelf. De Horecabeurs Bredene is een vakbeurs voor professionals en vindt plaats in het MEC Staf Versluys van 25 tot en met 28 februari. 170 exposanten stellen er hun producten voor. Er worden om en bij de 7.500 bezoekers verwacht.