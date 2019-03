Hoewel leugendetector tegendeel uitwijst, blijft man verkrachting van stiefdochter ontkennen Siebe De Voogt

25 maart 2019

14u48 0 Bredene Een 60-jarige man uit Bredene verscheen maandagmorgen opnieuw voor de Brugse rechtbank voor de verkrachting van zijn pas 18 geworden stiefdochter. Hoewel een leugendetectortest intussen anders uitwees, blijft D.V. de feiten ontkennen. Er hangt hem vier jaar cel boven het hoofd.

Het meisje diende op 16 juni 2014 klacht in bij de politie. Ze was toen pas 18 jaar oud geworden. “Haar stiefvader was de avond voordien aan het werk in de garage aanpalend aan haar slaapkamer”, pleitte haar advocaat. “Toen ze ging slapen, volgde hij haar en dwong haar haar kleren uit te doen onder bedreiging van een vleesmes. Nadien werd ze gedwongen seks te hebben.” D.V. kreeg in 2013 al eens 18 maanden cel voor de aanranding van z’n stiefdochter, maar bleef enkele maanden geleden tijdens de eerste zitting halsstarrig ontkennen dat hij haar een jaar later ook verkrachtte. De rechtbank vroeg hem een test aan de leugendetector te ondergaan, waarop V. leugenachtige reacties vertoonde. “Maar die resultaten zijn enkel gebaseerd op fysiologische reacties”, pleitte zijn advocaat maandagmorgen. “Enkel op basis daarvan conclusies trekken is volgens ons niet mogelijk. In het vorige dossier werd mijn cliënt vrijgesproken voor de verkrachting van zijn stiefdochter, nadat het meisje op haar verklaring was teruggekomen. Wie zegt dat haar verhaal nu geloofwaardig is?” Uitspraak op 13 mei.