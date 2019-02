Heraanleg Frans Halsplein start maandag Leen Belpaeme

17 februari 2019

11u18 0 Bredene Maandag 18 februari starten de werkzaamheden aan het Frans Halsplein. De heraanleg van de speelzone zet in op vergroening en ontmoeting.

Er wordt gestart met opbraakwerken om de aanleg van nieuwe leidingen op het Frans Halsplein mogelijk te maken. Deze werfzone omvat woningen in de Frans Halsstraat, Frans Halsplein, Peter Breughelstraat en Noord Edestraat. Hierdoor zullen de opritten bij deze woningen niet toegankelijk zijn met de wagen. De aannemer zal wel de nodige maatregelen nemen om de woningen én garages toegankelijk te houden voor voetgangers. Aansluitend op deze werken van de nutsmaatschappijen, die tegen de paasvakantie klaar zou moeten zijn, zal de aanleg van de nieuwe rioleringen en wegenis plaatsvinden. Deze week was de aannemer al gestart met de aanleg van nieuwe opritten en voetpaden in de Pieter Breughelstraat.