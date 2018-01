Heemkringen houden Driekoningen in ere 02u33 0 Foto LBB

Een van die tradities van de heemkringen uit Bredene en Oostende is de Driekoningenviering. Via een beurtrol nodigen ze elkaar uit om Driekoningen samen te vieren. Op vrijdagavond 5 januari was heemkring Ter Cuere uit Bredene de gastheer en de collega's uit Oostende, De Haan en Oudenburg de gasten. Zoals de traditie het wil werden er driekoningenliedjes gezongen en werd de driekoningentaart aangesneden. Het duurde even, maar bestuurslid Dirk van heemkring 't Schorre Steene vond uiteindelijk de boon. Hij werd tot koning gekroond.





(LBB)