Handzame Classic komt aan in Koksijde SAMENWERKING MET DRIEDAAGSE NU DEFINITIEF STOPGEZET GUDRUN STEEN

13 juni 2018

03u00 0 Bredene Vrijdag 22 maart 2019 zal de 'Bredene Handzame Classic Koksijde' voor het eerst aankomen in de Ter Duinenlaan. Koksijde telt daarvoor 75.000 euro neer. Bredene blijft de startplaats. Handzame verliest een belangrijke wielerwedstrijd maar burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) is begripvol.

"Dit jaar verloren we de aankomst van de Driedaagse maar in de vzw Krekedalvrienden Handzame vonden we een nieuwe partner", laat Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) weten. "Die vzw organiseert al 8 jaar de Handzame Classic. We hebben een overeenkomst, die de gemeenteraad nog moet goedkeuren, dat die internationale wielerwedstrijd tot en met 2024 in Kok-sijde aankomt. Per jaar investeren we er 75.000 euro in. De belangrijkste voorwaarde is de rechtstreekse tv-uitzending van de koers. Zowel de wedstrijd voor de elite als die voor de beloften komen in onze gemeente aan." Koksijds sportschepen Dirk Dawyndt (LB) is vol lof over de datum. "De Handzame Classic op vrijdag 22 maart 2019 is net voor Milaan-Sanremo. De sterkte is dat het een koers is waar jong talent toont wat het in zijn mars heeft." Voorzitter Bert Pattyn van de Krekedalvrienden verlaat Handzame naar eigen zeggen niet met de handen in de lucht. "Het was geen gemakkelijke maar wel een noodzakelijke beslissing. Er kijken 730.000 mensen rechtstreeks op Sporza en 1,9 miljoen wereldwijd op Eurosport. Met het budget dat Kortemark ons gaf, konden we die kijkcijfers niet verzilveren. Ons evenement is te groot geworden voor Handzame. We behouden wel een doortocht door die gemeente. Naast het financiële speelde ook de gebrekkige samenwerking met de zone Polder mee.





De nieuwe naam wordt 'Bredene Handzame Classic Koksijde'. Handzame Classic behouden we voorlopig door zijn naambekendheid." Bredens sportschepen Erwin Feys (sp.a) is tevreden. "Bredene is al zeven jaar de startplaats. Telkens komen een paar duizend mensen erop af en ons ontbijt is met 500 man volzet. We investeren 15.000 euro in de samenwerking en zijn blij dat de vzw in Koksijde een nieuwe partner heeft gevonden." Kortemarks burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) is begripvol. "Het is jammer maar we hebben niet zo'n budget als een kustgemeente. Wij investeerden tot dit jaar 10.000 euro in de Handzame Classic."





Kuitenbijters

Koersdirecteur Stefaan Decleir licht tot slot het parcours toe. "Na Bredene rijden de renners naar Handzame en via de Steenstraat gaat het naar Heuvelland. De beklimming van onder meer de Kemmel- en de Rode Berg worden echte 'kuitenbijters'. Na Westouter en Poperinge fietsen de wielrenners Veurne binnen via De Moeren. In de Ter Duinenlaan bij de bioscoop in Koksijde weten we wie de winnaar is."