Handelaars roepen Feest- en Inspiratiebeurs in het leven 03 februari 2018

03u18 0 Bredene Dit weekend gaat de eerste 'Feest -en Inspiratiebeurs door in het MEC Staf Versluys in Bredene. Verschillende handelaars stellen voor hoe zij van je feest een echte knaller kunnen maken.

Zo zullen er bloemenstanden, catering, foto's, geschenken, schoenen en kleren in al zijn geuren en kleuren kunnen voorgesteld worden. "Mensen uit Bredene kijken nogal snel richting Oostende als ze iets organiseren, terwijl er in Bredene ook een ruim aanbod is. Er komen bijvoorbeeld twee fotografen, een schoonheidspecialiste, een kapper, een foodtruck, er staat ook iemand die een caravan heeft die op feesten pannenkoeken en ander lekkers komt koken en zaalverhuur. Met deze beurs wilden we dat eens allemaal in de kijker zetten", vertelt Lucienne Leroy, de voormalige uitbaatster van vakantiecentrum Ons Volk in Bredene. "Samen met Conny Vroomen zaten we jarenlang in de handelaarsbond, maar die bestaat nu niet meer. Met enkele handelaars kwamen we op het idee omdat zo'n beurs nog niet bestaat. Het is een beetje als een trouwbeurs, maar dan voor alle feesten." De beurs is zaterdag en zondag toegankelijk van 10 tot 18 uur. (LBB)