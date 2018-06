Gynaecologe in beroep tegen straf voor dood baby 28 juni 2018

De 52-jarige gynaecologe uit Oudenburg die maandag veroordeeld werd voor de dood van een pasgeboren baby gaat normaal in beroep tegen haar veroordeling. Dat bevestigt haar advocaat Rudi Vermeiren. "Op technisch vlak zijn er te veel elementen waarmee we ons niet akkoord kunnen verklaren", zegt hij. Op 4 oktober 2010 kregen Marta Gal (43) en Stijn Desomer (40) een zoontje Nils in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Om de bevalling te stimuleren, diende haar gynaecologe V.D. het hormoon oxytocine toe.





Hoewel de bijsluiter omschreef dat dit enkel intraveneus mocht gebeuren, spoot de arts het middel in in een spier van de vrouw. Baby Nils bleek na zijn geboorte een zwaar hersenletsel te hebben en stierf uiteindelijk op 9 oktober. Volgens de verdediging lag een virale infectie mogelijk aan de oorzaak, maar dat argument veegde de rechter van tafel. Ze gaf de gynaecologe 8 maanden cel met uitstel voor onopzettelijke doding.





De arts is momenteel nog steeds aan de slag als diensthoofd van de dienst Gynaecologie in Henri Serruys. Het ziekenhuis weigert alle commentaar. (SDVO)