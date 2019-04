Grote vis vol plastic en actieplan moet van Bredene een plasticarme gemeente maken Leen Belpaeme

05 april 2019

15u38 0 Bredene Bredene heeft een actieplan ontwikkelt om een plasticarme gemeente te worden. In dat kader maakte burgemeester Steve Vandenberghe eerder deze week al bekend dat hij statiegeld wil invoeren voor plastic flessen en blikjes in Bredene. Eén warenhuis heeft ondertussen aangegeven hierover rond tafel te willen zitten.

Het Bredens gemeentebestuur is al geruime tijd bezig met acties op het vlak van sensibilisering en preventie van plastic afval. De komende jaren wil Bredene op de gekozen weg verder gaan en blijven inzetten op drie sporen: sensibilisering, preventie en verwijderen van zwerfvuil. Zo werd ondermeer een tweede kunstwerk rond plastic in de gemeente geplaatst. Met “More plastic than fish in the sea ?” wil de gemeente inwoners en toeristen op een harde manier confronteren en bijgevolg ook sensibiliseren voor het probleem van plastic afval in de zee en op het strand. De nieuwe installatie is een metalen constructie van een vis van 4 meter op 2 meter die is gevuld met plastic afval en staat opgesteld in ’t Paelsteenveld in de toeristische zone van Bredene. Kristof Derycke van de technische dienst van Bredene werkte vijf dagen aan de vis.

Het gemeentebestuur heeft ook een actieplan opgesteld die in 24 punten een vertaling van de ambities bevat. “We zullen ondermeer het aankoopproces van het gemeentebestuur onder de loep nemen om na te gaan waar er winsten geboekt kunnen worden op het terugdringen van plastic afval”, verduidelijkt burgemeester Steve Vandenberghe. Bredene zal er verder naar streven om de gemeentelijke evenementen plasticvrij te organiseren. Organisatoren kunnen hierbij ook begeleid worden en er wordt onderzocht op welke termijn alle evenementen plasticrij georganiseerd kunnen worden. Het gemeentebestuur zal dit jaar onderzoeken hoe het ‘charter tegen afval’, dat in 2016 werd ondertekend door de strandbars, wordt opgevolgd en hoe het charter verder uitgewerkt kan worden.

