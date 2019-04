Grootste werken ooit in Bredene gestart: langverwachte heraanleg voor omgeving Derbylaan Leen Belpaeme

01 april 2019

11u59 0 Bredene De werken tussen de Zandstraat in Bredene en de Violierenlaan in De Haan zijn gestart. Het zijn de grootste werken ooit in Bredene. De Derbylaan, Ruiterlaan en het gedeelte Koerslaan tussen Derby- en Ruiterlaan krijgen een grondige make-over. Aquafin investeert in totaal 13 miljoen euro in de rioleringswerken, de gemeente 700.000 euro in de rest. De werken zullen twee jaar duren.

De rioleringswerken worden opgedeeld in twee zones. Er is een campingzone van de Zandstraat tot aan de Klemskerkestraat. Daar wordt een volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd tussen de campings door, zodat het afvalwater van de campings volledig gescheiden wordt van het regenwater. De woonzone omvat dan weer de straten tussen de Klemskerkestraat in Bredene tot aan de violierenlaan in De Haan. Het gaat in totaal om een traject van 5 kilometer aan buizen langs de Ruiterlaan, Koerslaan, Derbylaan, de Danckaertstraat, George Vanhoorenstraat tot aan Violierenlaan. Hier wordt enkel de riolering aangepakt. De werken volgen het vroegere Duinezwin. Het regenwater wordt afgevoerd naar het Duiveketezwin, dat verbonden is met de Noord-Ede. Om wateroverlast te voorkomen, wordt er een gecontroleerd overstromingsgebied voorzien op het eind van de Landweg.

Nieuwe fiets- en voetpaden

In Bredene werd lange tijd gewacht op de rioleringswerken, want de gemeente wilde van de werken gebruikmaken om drie straten te vernieuwen. Studiebureau Jonckheere tekende de plannen uit. In de Derbylaan komt een breed fiets- en wandelpad en een groenstrook met ruime laanbeplanting. In de Ruiterlaan worden voetpaden aan beide zijden van de straat heraangelegd. In het gedeelte van de Koerslaan dat wordt gemoderniseerd, komt er een nieuw voetpad, net zoals nieuwe fietspaden aan beide zijden van de straat met voldoende parkeerplaatsen en beplanting.

Communicatie naar de burgers

De burgemeester van De Haan en Bredene, Wilfried Vandaele en Steve Vandenberghe, waren aanwezig bij het officiële startsein. “We kijken al lang uit naar deze werken. We hebben al heel wat inspanningen geleverd om de bevolking te informeren rond de impact van de werken. Het studiebureau en onze communicatiedienst hebben dit proces goed begeleid. We merkten dat er eerst wat ongerustheid was, maar daarom is communicatie belangrijk. We beloven ook al jaren dat de Derbylaan zal worden aangepakt, maar we zijn nu blij dat we samen met de partners kunnen gaan voor een structurele heraanleg”, vertelt burgemeester Steve Vandenberghe.

Aquafin betaalt 13 miljoen euro voor de rioleringswerken. Ook Bredene draagt een stuk van de kosten voor de riolering in de Ruiterlaan, en ook Farys betaalt een stuk voor de werken in De Haan in de Georges Vanhoorenstraat en de Violierenlaan.