Grond gekocht voor toegangsweg naar Grasduinen 08 augustus 2018

De Bredense gemeenteraad heeft de goedkeuring gegeven voor de aankoop van 3.162 vierkante meter grond van CV Musae. Deze grond situeert zich tussen de Duinenstraat en het recreatiedomein Grasduinen. De aankoop was nodig om een verbindingsweg te kunnen leggen tussen het centrum van Bredene en het domein Grasduinen. "Deze weg maakt ook de verbinding mogelijk met het nieuwe zwembad dat moet gebouwd worden in de nieuwe legislatuur. Met deze grondverwerving ligt de weg naar een nieuw zwembad nu dus letterlijk en figuurlijk open", zegt schepen Erwin Feys. "Het is de laatste horde voor de aanleg van een verbindingsweg vanuit het centrum van Bredene richting Grasduinen. Er zal naast de rijweg ook voldoende ruimte zijn voor een voetpad en dubbelrichtingsfietspad en voldoende parkeerplaatsen." (LBB)