Gezin wint wedstrijd met zandsculptuur van Thibaut Courtois 07 augustus 2018

Bredene organiseerde afgelopen weekend opnieuw het BK Zandkastelen bouwen op het strand. Er waren zo'n 15-tal deelnemers en uiteindelijk ging het team dat bestond uit twee families die in Bredene op vakantie zijn met de titel naar huis. "Het was onze tweede deelname. Vorig jaar wisten we niet dat er een thema was. Dit jaar hadden we gezien dat het over het WK Voetbal ging en hebben we gebrainstormd", vertelt papa Bart De Clercq uit Zele.





Hij neemt deel samen met zonen Andreas en Bastiaan. Het team wordt aangevuld met Sophie van Looy en kinderen Nio en Nina uit Tremelo. "We komen één keer per jaar op vakantie naar Bredene en wilden nog eens deelnemen omdat we wel graag zandkastelen bouwen op het strand. Het is vooral een leuke activiteit met de kinderen, al was het voor hen ook leuk om dan als eerste te eindigen." Het winnende team maakte een figuur van doelman Thibaut Courtois. "Dat was de meest voor de hand liggende keuze. Het is gemakkelijker om een liggende figuur te maken, dan een figuur van twee meter hoog en de keeper ligt het meest op de grond om bijvoorbeeld een bal te pakken."





(LBB)





