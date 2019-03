Gers Pardoel sluit Bredene Festivalt af Leen Belpaeme

28 maart 2019

09u10 0 Bredene De Nederlandse rapper Gers Pardoel komt op zondag 11 augustus naar Bredene. Hij sluit er als headliner het nieuwe Bredene Festivalt af.

Eerder dit jaar werd al bekendgemaakt dat het gemeentebestuur een nieuw festival op poten zet in de plaats van Afro C festival. Met ‘Bredene Festivalt’ wil Bredene het kindvriendelijkste festival van het land organiseren. Naast Augustijn Vermandere, Frank Boeijen, De Mens en Raymond Van het Groenenwoud werd nu dus ook Gers Pardoel aan het programma toegevoegd op zondag. De Nederlander is in ons land uitgegroeid tot één van de populairste noorderburen en kende met meezingers als ‘Ik neem je mee’, ‘Bagagedrager’ en ‘Louise’ grote successen. Zijn nieuwe single ‘Zomer’ is momenteel volop op de verschillende radiostations te horen. Ook op zaterdag werd nog één naam toegevoegd. Abba Gold en Mercury Rising werden al bekendgemaakt, maar daar komt nu ook de gerenommeerde covergroep Les Truttes bij op zaterdag 10 augustus om 18 uur op het Bredense festivalterrein. Met de toevoeging van deze laatste artiesten is de affiche van ‘Bredene Festivalt’ compleet. Er zal ook heel wat straat- en kinderanimatie zijn.