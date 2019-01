Gemeente licht plannen voor 2019 en budget toe Leen Belpaeme

16 januari 2019

18u38 0

De gemeenteraad van Bredene keurde het budget van 2019 al goed, maar het gemeentebestuur maakt er ook elk jaar een punt van om de inwoners in te lichten over de financiële situatie van de gemeente en de plannen voor het komende jaar. Traditioneel vindt daarom in januari een informatievergadering plaats over het budget, gevolgd door een nieuwjaarsreceptie voor de inspraakorganen. Ook alle leden van de adviesraden, waaronder de wijkvergaderingen, worden hiervoor uitgenodigd. De informatievergadering budget 2019 vindt plaats op 24 januari om 19.30 uur in het MEC Staf Versluys.