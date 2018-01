Gemeente kiest opnieuw voor dance-event, derde keer goede keer? 19 januari 2018

Bredene De gemeente Bredene heeft opnieuw een contract afgesloten om een dance-event te organiseren deze zomer.

Ibiza@thebeach was twee jaar geleden nochtans geen succes. Er werden toen heel wat gratis tickets uitgedeeld en ook de organisatie zorgde voor problemen. De gemeente zocht een nieuwe organisator maar opvolger Ibiza beachfestival kon het negatieve imago niet meer afschudden. Toch wil de gemeente het nog een derde keer proberen.





"We waren vorig jaar tevreden over de organisatoren, maar er komt een nieuwe naam en een nieuw concept voor het dance-event. De link met Ibiza zal verdwijnen. De organisatoren willen het over een andere boeg gooien. Wat dat zal worden ligt nog niet vast. Het evenement zal wel opnieuw plaatsvinden op zondag na Afro C", licht schepen Eddy Gryson (sp.a) toe. Ook Winterduinen keert terug. "Zowel de organisatoren als wij waren zeer tevreden over het winterprogramma. We zetten verder in 2018 nog in op de vaste waarden zoals Fiesta Europa, Grasduinen en Place du Tertre. Ook aan de voetballiefhebber is gedacht want in juni en juli brengen we het WK op groot scherm op het evenementplein aan het Staf Versluyscentrum", zegt Gryson. In 2019 wil de sp.a, als ze opnieuw een mandaat krijgen het toeristisch programma grondig vernieuwen. "Als we opnieuw verkozen worden willen we met een blanco blad opnieuw beginnen en de programmatie beter spreiden." (LBB)