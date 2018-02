Gaslek aan fornuis 13 februari 2018

De brandweer van Oostende is gisteren rond 12.30 uur tussenbeide gekomen in een woning in de Gentstraat in Bredene voor een gaslek bij een fornuis. Oorzaak was een defecte leiding.





De brandweer beveiligde de situatie en vorderde Eandis ter plaatse om de leiding af te sluiten tot die hersteld is. Het gevaar was snel geweken. (BBO)