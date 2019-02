Fris je kennis over verkeerswetgeving gratis op Leen Belpaeme

27 februari 2019

09u34 0 Bredene Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met Rijschool Rij Huis gratis opfrissingslessen verkeerswetgeving voor volwassenen.

Vaak blijkt namelijk dat chauffeurs niet altijd op de hoogte zijn van wijzigingen in de verkeerswetgeving of dat ze gewoon nood hebben aan een opfrissing van hun kennis. De opfrissingslessen vinden plaats in het MEC Staf Versluys op dinsdag 5 maart van 18 tot 21 uur, op woensdag 4 september van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag 9 november van 13.30 tot 16.30 uur. Schrijf je gratis in via Rijschool Rij Huis via www.rij-huis.be of 059/44.53.90.