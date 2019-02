Fotoclub ObjektiV stelt tentoon in gemeentehuis Leen Belpaeme

05 februari 2019

09u18 0

Fotoclub ObjektiV, de Bredense vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen, stelt naar jaarlijkse gewoonte tentoon. De club komt wekelijks samen. Verder organiseert de club voor zijn leden gidsbeurten, foto-uitstappen, bezoeken aan evenementen, fotoshoots en tentoonstellingen. Jaarlijks geeft de club, die 14 leden telt, ook een mooie fotokalender uit. Het is nu de tiende keer dat Fotoclub ObjektiV een expo organiseert, waarvan voor de vierde keer in het gemeentehuis. In 2019 bestaat de fotoclub 12 jaar. De fototentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis tot en met 2 maart. Heb je interesse om lid te worden dan vind je alle info op www.objektiv.be of via mail op info@objektiv.be