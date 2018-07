Foodtrucks parkeren op Paelsteenveld 30 juli 2018

Het HAP-festival streek afgelopen weekend neer op het Paelsteenveld in Bredene. Tientallen foodtrucks parkeerden in een gezellig aangekleed kader en serveerden allerlei lekkernijen. Het festival biedt een breed gamma aan in een variatie van foodtrucks. Van een bakfiets tot oude Citroënbestelwagentjes en authentieke Italiaanse Piaggiodriewielertjes: alles wat wielen heeft werd omgebouwd tot een hippe foodtruck. Het grote openluchtrestaurant lokte opnieuw heel wat bezoekers. Zelfs op zondag kon de regen geen roet in het eten gooien en was er nog altijd heel wat volk op het terrein. (LBB)