Fietser krijgt boete voor ongeval met andere fietser 08 maart 2018

Ook fietsers moeten zich houden aan de verkeersregels, werd gisterenmorgen nog maar eens duidelijk in de Brugse politierechtbank.





Daar kreeg een 24-jarige man uit Bredene een geldboete van 400 euro, omdat hij vorig jaar geen voorrang verleende aan een andere fietsster op een kruispunt in Oostende. De 47-jarige vrouw kwam zwaar ten val met haar elektrische fiets en liep daarbij een breuk op. "Ik kon niet stoppen, want m'n remmen waren stuk", verklaarde de beklaagde aan een getuige van het ongeval. Voor zijn verhoor kwam hij evenwel nooit opdagen. Aan het slachtoffer zal hij later nog een schadevergoeding moeten betalen. De politierechter stelde een dokter aan om haar precieze schade te begroten. Dat fietsers voor de politierechtbank gebracht worden, komt niet zoveel voor. "In dit geval deden we het toch, omdat de verwondingen van het slachtoffer redelijk zwaar waren", verduidelijkte de procureur.





(SDVO)