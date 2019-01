Fietsdief komt in snelrecht voor de rechtbank Mathias Mariën

19 januari 2019

20u11 0 Bredene Een 28-jarige man moet zich op 4 maart voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor een fietsdiefstal aan het Kruidvat in Bredene.

De politie kreeg zaterdag een oproep binnen van een slapende man in het portaal van een appartementsgebouw. Eenmaal ter plaatse maakten ze A.F. wakker. Uit controle bleek dat de fiets waarmee de man reed kort voordien als gestolen werd aangegeven. Uit verder onderzoek bleek dat de twintiger de tweewieler had gestolen aan het Kruidvat in Bredene en naar het flatgebouw was gereden. De rechter zal nu moeten oordelen over een straf. De fietsdief kon geen geldige/vaste woonplaats opgeven.