Facebookpagina en nieuwe website voor politie 05 maart 2018

Bredene De politie Bredene/De Haan heeft een gloednieuwe website en een eigen Facebookpagina.

"Om het zo klantvriendelijk mogelijk te houden, werd gekozen voor een website die ook op smartphone- en tablet te bekijken is", zegt commissaris Dennis Goes. De site, op www.politiebredenedehaan.be, moet nog beter beantwoorden aan de noden van de burger. "De informatie werd ondergebracht in vaste rubrieken. Er zullen ook berichten gepost worden om bijzondere en actuele thema's onder de aandacht te brengen. Om contact op te nemen met hun wijkagent, kunnen inwoners via een eenvoudig zoekveld hun straat en huisnummer ingeven. Je vindt uiteraard ook alle contactgegevens terug via de link 'police-on-web'. Ook de rubriek 'veel gestelde vragen' is uitgebreid, je kan zoektermen combineren", besluit Goes. Sinds kort heeft de politiezone ook een Facebookpagina. "Zo kunnen we wegomleggingen of controles aankondigen, resultaten van controles meegeven en vermisten of eigenaars van gevonden voorwerpen opsporen. Al is Facebook natuurlijk geen alternatief voor het noodnummer 101", zegt commissaris Goes. (BBO)