Extra kerstverlichting voor gezellige sfeer

Leen Belpaeme

09 december 2018



December is traditioneel de maand van de sfeervolle kerstverlichting. In Bredene werd beslist om 30.000 euro extra te investeren in de verlichting. Deze is ondermeer terug te vinden in de Kapelstraat, op het Duinenplein en aan het begin van de Duinenstraat. Op het Duinenplein kan men een foto nemen met het verlichte fotoframe ‘Winter in Bredene’ met op de achtergrond glinsterende cadeaus. De Kapelstraat is voorzien van een reeks fonkelende kerstboomconstructies die zo een verbinding doortrekken vanaf de toeristische kernzone tot aan het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys. “Wanneer bezoekers naar Bredene komen, willen we voldoen aan de verwachtingen. Kerstverlichting zorgt voor een gezellige sfeer in de donkere maanden en trekt bovendien mensen aan. Het maakt bezoekers duidelijk waar de toeristische kern zich bevindt en gidst hen zo naar de toeristische kernzone. Daarnaast is het ook een meerwaarde voor de bewoners”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Er werd daarom ook extra verlichting voorzien in Bredene Sas en Bredene Dorp. Wie Bredene bezoekt via de Blauwe Sluis of Koninklijke Baan (beide richtingen) kan trouwens niet naast de nieuwe verlichting kijken. In de Saswijk werd de oude kerstverlichting vervangen en gemoderniseerd.