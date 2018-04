Extra controles op hondenpoep 21 april 2018

Ook dit jaar zet Bredene opnieuw de grote middelen in om hondenpoep te bestrijden. Naast zones die volledig hondenpoe vrij zijn gemaakt, zal een bord worden geplaatst met de melding 'Net hondenpoepvrij gemaakt, bedankt om het zo te houden!'. "Ter hoogte van de hondenweides in de Dorpsstraat en Brouwerijstraat zal ook een houder voor papieren hondenpoepzakjes worden geplaatst. Maar dit jaar treden we vooral repressief op. Na vele jaren van sensibiliseren leggen we de nadruk op extra controles. Wie nu nog steeds niet begrepen heeft dat hondenpoep achterlaten niet wordt getolereerd, mag zich binnenkort aan een stevige GAS-boete verwachten", klinkt het bij het gemeentebestuur. (LBB)