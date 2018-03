Ex-onthaalmoeder begint fotostudio: "Mix van mijn passies" 10 maart 2018

Anja Devolder (48) heeft een fotostudio geopend in de Kapelstraat in Bredene. Ze was 17 jaar lang onthaalmoeder en zet haar liefde voor kinderen nu verder in de fotografie. "Ik ben ondertussen al zes jaar bezig met deze passie, die begon met het fotograferen van mijn eigen kinderen. Later nam ik dan foto's in de sportclub en ik heb me bijgeschoold in de avondschool. Ik werkte tot nu toe in een kamertje thuis, maar dat werd toch te krap voor fotosessies. Toen ik dit huurpand zag, wou ik de kans grijpen. Het eerste jaar is ook voordeliger, omdat het al een tijdje leeg stond", vertelt Anja. Toch blijven kinderen centraal staan. "Ik concentreer me op fotosessies van pasgeboren baby's, kinderen, zwangere vrouwen en gezinnen. Zo'n 'newborn sessie' duurt zo'n vier uur, omdat je moet rekening houden met het ritme van het kind, maar het is nog altijd het liefste wat ik doe."





Anja heeft ook leuke kleding om baby's, jonge kinderen en zwangere vrouwen aan te kleden. Meer informatie op www.foto-anja.be. (LBB)