Europaschool en Middenschool vanaf 2021 in zelfde nieuwbouw 27 november 2018

Het gemeentebestuur heeft een bouwvergunning afgeleverd voor het nieuwe gebouw van de Europaschool en Autonome Middenschool Bredene. Beide scholen zullen op 1 september 2021 intrekken in een nieuw pand tussen de Europastraat en de Spuikom. De innovatieve nieuwbouw is ontworpen door het architectenbureau Felix&Partners uit Oostende. Het was hoog tijd voor nieuwe infrastructuur, zowel voor de Middenschool als de Europaschool. Beide scholen zullen samenwerken. Zo zal er onder meer gewerkt worden met co-teaching, waarbij twee leerkrachten lesgeven aan een groep leerlingen. Daarnaast willen beide scholen de kloof tussen het lager en secundair onderwijs verkleinen. De leeftijd van de leerlingen vertaalt zich in het gebouw. Zo zitten de allerjongsten op de gelijkvloers en naarmate ze ouder worden, klimmen ze in verdiepingen. In totaal komen er 24 leslokalen: 7 voor de kleuters, 6 voor de lagere school, 5 voor de middenschool en 6 specialisatielokalen. De speelplaats voor de kleuterklassen en de lagere school bevindt zich op het gelijkvloers. De Middenschool heeft een eigen speelplaats op de derde verdieping. (LBB)