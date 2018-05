Ernstige brandwonden bij aansteken barbecue 14 mei 2018

In de Breendonklaan in Bredene-Sas raakte een bewoner gisteren rond 12 uur gewond bij het aansteken van zijn barbecue. De man gebruikte een aanzienlijke aanmaakvloeistof en dat zorgde voor een steekvlam. De hulpdiensten gingen massaal ter plaatse, maar konden bij aankomst nog weinig doen. De buurvrouw bracht het 58-jarige slachtoffer meteen zelf over naar het ziekenhuis. Het slachtoffer zou volgens de politie ernstige brandwonden hebben opgelopen. (BBO)