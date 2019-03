En de Cultuurprijs gaat naar... Tomas Termote Leen Belpaeme

31 maart 2019

18u13 0 Bredene In Bredene is de prijs Cultuurraad uitgereikt aan Tomas Termote. Hij kreeg een beeldje overhandigd dat gemaakt is door de Bredense kunstenaar Susan Ball.

Tomas Termote kreeg de prijs voor de expo Slag om de Noordzee dat vorig jaar liep in het Provinciaal Hof in Brugge. Termote is als duiker een toonaangevend figuur als het over maritiem erfgoed gaat en wrakken in de Noordzee. “Mijn oog viel op Tomas na een lezing die hij gaf in de bibliotheek en tijdens de expo waarvoor hij genomineerd is. Hij is master in de geschiedenis en archeologie en een ervaren duiker. Hij voert al jarenlang onderzoek naar scheepswrakken en bracht al meerdere boeken uit over de oorlog. In 2017 ontdekte hij ook de UB29, een Duitse duikboot dat tijdens de Eerste Wereldoorlog is gezonken. Hij verdient deze prijs dan ook helemaal”, licht ondervoorzitter van de Cultuurraad Marc Baert toe. Termote zelf was blij met de prijs. “Bredene ligt me nauw aan het hart. Ik ben blij met deze erkenning en het mooie beeld”, zei Termote.