Eerste steen voor woonzorgcampus 16 mei 2018

In aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) is een symbolische eerste steen gelegd als start van de bouw van de nieuwe woonzorgcampus Jacky Maes. Sinds 22 januari al is Strabag in opdracht van het OCMW-bestuur bezig met de grootse grondwerken voor de eerste fase van het bouwproject op de site van het huidige WZC en sociaal huis. De realisatie zal in fases gebeuren over een periode van ongeveer 4 jaar. "In de eerste fase zijn 64 eenpersoonskamers, een dagverzorgingscentrum (15 bewoners), een lokaal dienstencentrum en een nieuwe grootkeuken gepland. Aansluitend zal in de tweede fase de afbraak gebeuren van de huidige rusthuisvleugel, de cafetaria, de keuken en de logistieke ruimtes en de bouw aangevat worden van 96 woongelegenheden", aldus OCMW-voorzitter Jacques Deroo.





De bouw kost ruim 25,6 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid voor de realisatie van het dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum. (LBB)