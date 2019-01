Eerste actie als schepen: gewicht marsepeinfiguur raden Leen Belpaeme

03 januari 2019

16u50 0

Alain Lynneel organiseerde in het verleden al meerdere wedstrijden of weggeefacties via sociale media. Ook nu hij schepen is zal hij dat blijven doen en één dag na zijn aanstelling kondigde hij al meteen een eerste wedstrijd aan. “Gisteren was het mijn aanstelling als schepen van Bredene. Om dit te vieren hier alvast mijn eerste wedstrijd van het jaar. Hoeveel weegt dit mooie stuk gemaakt in chocolade en marsepein gemaakt door Anthony Lams uit Bredene?”, laat Lynneel weten. Het stuk marsepein is een figuur van Lynneel zelf met zijn schepenlint. “Ik heb het speciaal laten maken voor de gelegenheid. Ik heb al vaak acties georganiseerd en ik doe het nu opnieuw omdat ik niet wil dat mensen denken dat ik het enkel deed om stemmen te ronselen.” Iedereen mag 1 keer raden, wie er het dichtst bij zit of het juiste gewicht raadt krijgt de nieuwe schepen, of toch zijn marsepeinfiguur, mee naar huis. Zo’n 200 mensen waagden al een gokje. De wedstrijd loopt af op maandag 7 januari 2019 om 20 uur. “Dus alle redenen om Alain Lynneel als vriend te vragen op facebook”, voegt de kersverse schepen er nog aan toe.