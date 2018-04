Eenrichtingsverkeer in Keerweg 06 april 2018

02u49 0

Sinds deze week is er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Keerweg tussen Polderstraat en Populierenlaan, met toegelaten rijrichting naar de Populierenlaan. Het gaat om een proefopstelling van 6 maanden. Er werd tegelijkertijd beslist om de aansluiting van de Ebbestraat naar de Polderstraat open te stellen enkel voor verkeer dat naar de Polderstraat wil rijden. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers en bromfietsers. In de Ebbestraat kunnen deze gebruik te maken van het naast de rijbaan aangelegd fietspad. De maatregel is genomen op voorstel van de experts van de gemeentelijke verkeerscommissie en moet tegemoetkomen aan de vraag van inwoners voor een betere verdeling van de verkeersstromen in de vrij smalle Keerweg. De lokale politie zal na het invoeren van het eenrichtingsverkeer verkeersdruk- en snelheidsmetingen houden. (LBB)