Duitser die inreed op politie krijgt 18 maanden cel 23 maart 2018

Een 22-jarige Duitser heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel met uitstel gekregen voor gewapende weerspannigheid tegenover de politie. Op 1 januari vorig jaar trok de jongeman samen met z'n vriendin naar Bredene om op een camping oudejaarsavond te vieren. Ze gingen naar het vuurwerk kijken op de Zeedijk en zetten daarna op de camping met de nodige alcohol het nieuwe jaar in. "Ze kregen er ruzie en uiteindelijk belde de vrouw de politie ", aldus de procureur. "De agenten troffen haar aan met een hoofdwonde. Plots dook de beklaagde op in zijn BMW. Hij weigerde te stoppen. De agenten konden ternauwernood opzij springen." De rechter verklaarde gisteren de BMW verbeurd. (SDVO)