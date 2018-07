Druggebruiker krijgt 9 maanden omwille van houding 28 juli 2018

02u39 0

Een 22-jarige man uit Bredene zag door zijn eigen lakse houding bij de strafrechter een werkstraf door zijn neus geboord. J.P. krijgt in plaats daarvan een strafblad met een veroordeling tot 9 maanden cel, met uitstel, en 800 euro boete. De man werd in Bredene door de politie op een bankje betrapt met cannabis. De politie rook de wietgeur al van ver en zag J.P. blowen. Hij had ook een luchtdrukwapen, een vlindermes en 2.500 euro cash geld. In zijn huis vond de politie ook nog een bivakmuts, een weegschaal en wat cannabis. Op zijn microgolfoven hingen enkele rekeningen met drugslijstjes. "Voorwaarden zie ik niet zitten, geef mij maar een werkstraf. Dat wil ik ook niet, maar ik zal die proberen niet te verneuken", sprak J.P. Dat viel in slechte aarde bij de rechter. Eerder veroordeelde de politierechter hem al tot een levenslang rijverbod. (JHM)