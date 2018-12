Dit jaar geen kerstboomverbranding: te vervuilend Leen Belpaeme

07 december 2018

Op zaterdag 5 januari is er de traditionele Nieuwjaarsdrink in Bredene. Voor het eerst zonder kerstboomverbranding. “Bredene profileert zich als milieuvriendelijke en vooruitstrevende gemeente en een kerstboomverbranding, hoe gezellig dat ook mag zijn, is bijzonder milieuvervuilend.”

De gemeente voorziet daarom een alternatief. Er komt een steltenact, een winterwonderslee met ‘rendieren’ en een winterstudio. De foto neem je onmiddellijk mee naar huis. Voor de kinderen wordt er randanimatie voorzien. Traditioneel worden vis en frietjes uitgedeeld aan de bezoekers.In Bredene starten de eindejaarsactiviteiten op 13 december. Je kan tot 6 januari terecht op het Duinenplein om te schaatsen op de overdekte schaatspiste. Daarnaast is er ook een almhut. Er werd een gevarieerd programma uitgewerkt met ondermeer een quiz, curling en après-skiparties.