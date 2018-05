Dienstencentrum krijgt naam Hubert Beuselinck 31 mei 2018

Het gemeenschapscentrum Sas krijgt de naam Hubert Beuselinck als eerbetoon voor de in januari overleden Bredenaar. Het Gemeenschapscentrum Sas is de vaste stek voor een 30-tal verenigingen die er gebruik maken van de lokalen. Ruw geschat komen zo'n 1.000 bezoekers per week over de vloer. Ook de lokale afdeling van het Rode Kruis heeft er zijn vast lokaal.





De in januari 2018 overleden voorzitter Hubert Beuselinck was zowat dagelijks aanwezig in het Gemeenschapscentrum Sas en was door iedereen gekend en graag gezien. Tijdens de begrafenisplechtigheid van Hubert Beuselinck werd door de burgemeester Steve Vandenberghe al voorgesteld om het Gemeenschapscentrum Sas te vernoemen naar Hubert Beuselinck, dit omwille van zijn algemene verdiensten voor het gemeentebestuur, het Rode Kruis en het Bredense verenigingsleven. De gemeenteraad keurde het voorstel nu ook goed. (LBB)