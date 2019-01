Dienstenbedrijf BOD huldigt personeel Leen Belpaeme

18 januari 2019

Naar aanleiding van het nieuwe jaar was er voor het personeel van het Dienstenbedrijf BOD verzamelen geblazen in het Bredens Staf Versluyscentrum. Het dienstenbedrijf bestaat 13 jaar en is in West-Vlaanderen één van de belangrijkste spelers in de sector van de dienstencheques met 300 werknemers. Het bedrijf is actief in Bredene, Oudenburg en De Haan. Naar aanleiding van deze nieuwjaarsreceptie werden ook de personeelsleden met 5 en 10 jaar trouwe dienst en de medewerkers die recent met pensioen gingen gehuldigd. Een bijzondere huldiging was er voor Christiane Dewitte die meer dan 12 jaar tewerkgesteld was bij BOD en tot haar 70ste actief was binnen het strijkatelier.