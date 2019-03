Diane nam na 50 jaar afscheid van haar klanten, maar nog niet van ‘t Vissershuis Leen Belpaeme

10u34 0 Bredene Alles doet nog denken aan ’t Vissershuis, maar het café werd omgevormd tot de woonkamer van Diane Hallemeesch en echtgenoot Norbert Bassens. Bredene Sas verloor twee maanden geleden, na 50 jaar, een van zijn laatste cafés. Op haar 76ste liet de gezondheid het Diane niet meer toe om van ’s morgens tot ’s avonds de deuren te openen. Op het gemeentehuis werd ze vrijdagavond in de bloemetjes gezet.

50 jaar geleden kwam Diane via haar ex-man in een café terecht. “Ik ben hier ooit tegen mijn zin binnengekomen, maar nu wil ik hier niet meer weg”, kijkt Diane rond in haar Vissershuis. “Mijn ex-man wou niet meer de vrachtwagen rijden en hij opende een café. Na twee maanden was hij het weliswaar beu en heb ik het voortgezet.” Diane kwam van Oostende, maar ze leerde de mensen van ’t Sas snel kennen. “Als je open bent aanvaarden de mensen je wel snel. De klanten komen niet om naar een ‘dulle’ te kijken.” Op haar 26ste leert ze weliswaar al snel één van de belangrijkste lessen als cafébazin. “Je moet streng zijn. Als iemand te veel gedronken heeft moet je voet bij stuk houden wanneer ze hun laatste pintje hebben gehad. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we hebben in al die jaren weinig problemen gehad. Er kwam hier zelfs een befaamde familie die overal voor vechtpartijen zorgde als ze wat gedronken hadden. De eerste keer dat ze hier kwamen heb ik ze onmiddellijk op hun plaats gezet en nadien waren er nooit problemen.”

In de zaak in de Fritz Vinckelaan kwam er volk van verschillende pluimage. Dat mag je zelfs letterlijk nemen. “We hebben doorheen de jaren heel veel mensen, maar ook dieren op bezoek gehad van eenden tot schapen. Op een dag, ik herinner het nog goed, zaten er twee mensen in het café toen de schapen van achteraan in de wei plots in het café stonden. Een andere keer, toen we een souper hadden georganiseerd op Kerstavond, had iemand een pony meegebracht. Die man woonde hierachter. Hij had afgesproken met zijn vriend, die de muziek deed, dat hij zou binnenkomen als het liedje ‘Er staat een paard in de gang’ speelde. Die pony ging de zaak rond en kreeg van iedereen koekjes. Op het einde wou hij niet meer weg, ze moesten hem naar buiten duwen”, vertellen Diane en Norbert. Hun ogen verraden dat ze genieten van de vele mooie herinneringen. De laatste jaren was er weliswaar al veel veranderd.

“De gezelligheid is verdwenen. Vroeger kwam iedereen naar het café om te praten met elkaar of voor een spelletje biljart of vogelpiek. We gingen dan ook met een bende naar andere cafés om te spelen en de vrouwen gingen mee. De mensen waren verbonden met elkaar. De laatste jaren was dat al fel achteruitgegaan. De jongeren komen niet meer op café. Onze klanten werden ouder en bleven komen. Vroeger kwamen ze na hun nachtdienst of als hun schip was binnengelopen. Na hun pensioen bleven ze komen.” Het café was een plaats om vreugde en verdriet te delen. “Klanten deelden vaak de miserie, maar er werd ook heel wat ‘leute’ gemaakt. We hebben hier ontelbaar veel feesten georganiseerd tijdens de kermisweek. Er kwamen artiesten zoals Will Tura. In die dagen werkten we dag en nacht. We stonden tot 5 uur in de tent en kwamen tegen 6 uur al terug naar het café om weer open te doen.”

Samen met de klanten verdwijnen ondertussen ook de laatste cafés. “Je hebt nu nog één café op de wijk. Onlangs wilden we nog een tourtje doen en eens op café gaan maar er was niets open. Dat is echt wel jammer.” In de voorbije twee maanden hield het koppel zich vooral bezig met de verhuis. Ze wonen nu in het hun geliefde café waar ze de voorbije 50 jaar het grootste deel van hun tijd doorbrachten. De toog is er nog en de letters van de gevel werden naar binnen verhuisd. Nu is het tijd voor rust en nog wat reizen. “Ik mis het gezelschap soms wel. Vroeger zaten er hier al klanten van 6 uur ’s morgens. De mensen mogen nog altijd eens binnenspringen, maar de deur is nu wel op slot”, lacht Diane.