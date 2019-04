De Panne en Zeebrugge willen rookvrij strand, burgemeester De Haan boos over ‘verkiezingspropaganda’ van buren uit Bredene Leen Belpaeme

03 april 2019

19u23 0 Bredene Na Bredene en Oostende willen ook De Panne en Zeebrugge deze zomer een rookvrije zone op hun strand. Schepen Marleen De Soete van De Haan had op het kustburgemeesteroverleg gezegd dat ze het idee genegen is, maar dat ze het nog moest overleggen in het schepencollege. Haar burgemeester Wilfried Vandaele is echter niet bepaald enthousiast. “Het is niet omdat Bredene in aanloop naar verkiezingen holderdebolder statiegeld en een rookverbod wil invoeren, dat wij dat ook moeten doen.”

Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) zette woensdag het idee voor een rookvrije zone op het strand op de agenda van het kustburgemeesteroverleg. De Panne stond open voor het idee. Oostende had eerder al laten weten een rookvrije zone in te voeren, en ook in Zeebrugge werd woensdag bevestigd dat er een strandzone komt waar niet mag gerookt worden. Aanvankelijk leek het erop dat ook De Haan zou meedoen, maar dat ontkent burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). Hij was zelf niet aanwezig op het overleg. “Wij zijn nu al koploper op vlak van initiatieven tegen zwerfvuil op het strand. Zo mogen er enkel herbruikbare bekers gebruikt worden en zijn rietjes al verboden. In Bredene is dat nog niet het geval. We hebben van niemand lessen te krijgen omdat er nu verkiezingen aankomen. Dat geldt ook voor het voorstel om statiegeld in te voeren op lokaal niveau. Iedereen die het dossier kent weet dat dit om te lachen is. Hij weet zelfs nog niet hoe hij het zal doen. Hij zegt dat er niets gedaan wordt in Vlaanderen, maar daar is net beslist dat de producenten zelf maatregelen moeten nemen. Je moet het ook wat tijd geven”, zegt de N-VA burgemeester, die ook Vlaams parlementslid is net als zijn sp.a-collega uit Bredene.

Achter het net vissen

Vandaele vindt het naar eigen zeggen jammer dat de Vlaamse thema’s naar de kust gehaald worden als ‘verkiezingsstunt’. “Vandenberghe vist constant achter het net. Ik jaag me op omdat het gemakkelijk is om zo’n maatregelen te lanceren, maar ik weet uit ervaring dat zo’n dingen veel werk vergen achter de schermen. Ik ben zelf een harde tegenstander van roken. Ik ben op zich niet tegen een rookvrije zone op het strand, maar Oostende en Bredene doen al een proefproject. Laat ons eerst de resultaten daarvan afwachten. Als iedereen het doet, is het toch geen proefproject meer.”

Gewoon te veel peuken

Zeebrugge en De Panne zijn overigens wel te vinden voor de maatregel. “We vinden nog te veel peuken in het zand en bovendien merken we dat veel strandgangers het storend vinden als er gerookt wordt”, motiveert burgemeester Bram Degrieck. “Bij de redderspost worden er wel strandvuilnisbakjes uitgedeeld waar peuken in kunnen en er staan ook voldoende vuilnisbakken op het strand, maar toch stellen we vast dat het probleem van de peuken blijft. Waar de zone precies zal komen, hoe we die zullen afbakenen en hoe groot de zone wordt, bespreken we vrijdag op het schepencollege. Het zal sowieso in onze toeristische zone zijn, niet op stukken die we in concessie hebben gegeven aan uitbaters van strandcabines. Verbaliseren zullen we niet doen aangezien het om een testperiode gaat. We zullen wel op een ludieke manier sensibiliseren. We zullen dat doen met opvallende beelden, maar de campagne moeten we nog vormgeven.”

Strand te klein

Nieuwpoort en Koksijde voeren voorlopig geen rookvrije zone in. “Onze zandstrook is daarvoor te klein”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort. “Bovendien staan er heel wat strandcabines. Ik zie het niet meteen als praktisch haalbaar.” Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke liet eerder verstaan tegen te zijn. “Mogen mensen al geen sigaretje meer roken op het strand? Straks mag je niks meer. Kijk, aan zee hebben we veel wind, veel frisse lucht en plaats genoeg. Ik ga geen mensen wegjagen van ons strand. Ik ben voorstander om mensen een kartonnen asbakje te geven, eventueel dankzij een sponsor - als de wet het toelaat, tenminste. Maar wie een sigaret op het strand rookt, moet zijn of haar peuk ook opruimen. GAS-boetes kunnen dan gegeven worden, net zoals iemand die zijn hond op het strand laat kakken, het boeltje moet opruimen.”

Verwarring

In De Haan staat schepen Marleen De Soete (Vooruit!) overigens wel open voor het idee van een rookvrije zone. “Ik heb op het overleg gezegd dat ik het idee persoonlijk genegen ben ,maar dat het nog moest besproken worden in het schepencollege. Daarover is blijkbaar verwarring ontstaan. De burgemeester heeft blijkbaar een andere mening, maar we zullen er dan ook over spreken vrijdag.”