De kunstgevelroute wordt uitgebreid Leen Belpaeme

31 maart 2019

18u28 0 Bredene Sinds enkele jaren fleurt de Bredense kunstenares Annie Vanhee de gevels van Bredene-Dorp op met haar kleurrijke muurschilderingen. Binnenkort zal zij de kunstgevelroute deels in een nieuwe kleedje steken.

Naast het uitvoeren van een aantal noodzakelijke herstellingen, wordt één gevelschilderij overschilderd in de Sportstraat en zullen er twee nieuwe gevelschilderijen aangemaakt worden in Bredene-Dorp, waarvan één in de Zandstraat en één op de hoek van de Benedictijnenstraat en Monnikenstraat. Al in 2003 startte kunstenares Annie Vanhee met het beschilderen van gevels met taferelen over Bredene. De werken worden jaarlijks hersteld. De kunstroute in Bredene-Dorp bevat ondertussen al een 25-tal gevelschilderijen.