De Caproen werkt samen met De Takel aan een plek voor jongeren in Bredene Sas Leen Belpaeme

21 maart 2019

15u47 0 Bredene Een 25-tal buurtbewoners en beleidsmedewerkers van Bredene zijn samengekomen tijdens de buurtbabbel ‘t Sas.

Welzijnsschakel De Caproen werkt sinds midden vorig jaar samen met De Takel uit Oostende. De Caproen zet zich in om mensen in armoede en kwetsbaarheid te versterken binnen de buurt van Bredene- Sas. Een van de uitdagingen waar beide aan willen werken is jongeren uit de buurt terug een eigen stek te geven. Er was een jongerenwerking in ’t Sjarelkot, maar dat werd stilgezet. Bedoeling is om dit terug op te starten met de steun van verschillende partners. Eind 2018 werd al het project ZetjeBie opgezet voor gezinnen op woensdagnamiddag. Deze ontmoetingsmomenten om even op adem te komen, ervaringen uit te wisselen en te spelen vinden telkens plaats op het speelplein en in de binnenruimte van ‘t Sjarelkot. ‘ZetjeBie’ betekent ‘Zet je bij’, we geven elkaar ook een ‘zetje in de rug ‘ om verder te doen als het eens minder gaat. De buurtbewoners konden tijdens de buurtbabbel ideeën geven voor de buurtwerking. “Er is een dynamiek voelbaar dat een aangenaam gevoel bezorgt en de medewerkers overtuigt om verder aan de slag te gaan met en voor de buurt. We zijn een stap dichterbij de droom om De Caproen terug tot een thuishaven te maken van de buurtbewoners, inclusief de jongeren”, licht Kristine Decroos van De Takel toe. De volgende afspraak van Zetjebie is op de buitenspeeldag op 24 april