De Belgen spelen: gemeenteraad begint uur vroeger 26 juni 2018

02u44 0

De gemeenteraad van Bredene zal donderdag al om 18 uur starten wegens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland. Normaal gezien gaat de gemeenteraad door op maandag, maar begin dit jaar werd toevallig 28 juni vastgepind. Het normale startuur werd nu nog een uur vervroegd, zodat de zitting zeker is afgelopen als de match begint, die trouwens live te volgen is op groot scherm bij het MEC Staf Versluys in Bredene. (LBB)