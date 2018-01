Daisy Hoste kandidaat voor sp.a 27 januari 2018

Daisy Hoste (29) is geen onbekende in Bredene en al zeker niet bij de Bredense jeugd. Ze was immers 14 jaar als vrijwilliger actief bij Speelplein Jokkebrok. Momenteel is ze aan de slag bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw. Met haar ervaring binnen het jeugdwerk wil ze mee bewaken dat Bredene aandacht blijft hebben voor een sterk lokaal jeugdbeleid. "Meestappen in het politieke verhaal betekent voor mij vooral kansen creëren voor jongeren, inzetten op talent, betrokkenheid en inspraak geven aan hen. Op die manier komen we tegemoet aan de noden en behoeften van kwetsbare jongeren", geeft ze gemotiveerd aan. Daisy is sedert vorig jaar gehuwd met Sarah en woont in Bredene-Sas. (LBB)