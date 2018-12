Daar zijn de kliffen weer op Belgische stranden (samen met de discussie rond kustverdediging) Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) vindt de zandopspuitingen weggegooid geld Bart Boterman en Leen Belpaeme

10 december 2018

13u32 0 Bredene Het stormachtige weer van afgelopen weekend heeft opnieuw voor klifvorming gezorgd aan de Belgische kust. Volgens Steve Timmermans van Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zijn er over de hele kustlijn van De Panne tot Knokke zones met klifvorming. “Op sommige plaatsen zijn de kliffen anderhalve meter tot twee meter hoog. Er is inmiddels opdracht gegeven om de kliffen te breken uit veiligheidsoogpunt”, zegt Timmermans.

De duizenden tonnen zand die in het voorjaar werden aangevoerd om het strand op te hogen, zowel ter bescherming van de kust als voor toerisme, lijken wel weggespoeld. Jaarlijks kost het onderhoud van de stranden zo’n vijf miljoen euro.

Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) vindt dat weggegooid geld. “De werken die in de voorbije jaren via het Masterplan Kust zijn uitgevoerd, hebben zeker voor een betere kustverdediging gezorgd. Helaas is het Masterplan Kust ondertussen ingehaald door de realiteit van een stijgende zeespiegel en klimaatverandering. Er meer ambitie nodig. We kunnen niet eindeloos blijven betalen voor zandopspuitingen die telkens opnieuw een kortetermijnoplossing zijn gebleken”, reageert Steve Vandenberghe. “Na een stevige storm is het bijvoorbeeld al meermaals voorgevallen dat de dure zandopspuitingen in enkele uren tijd volledig in zee zijn verdwenen.”

“Het plan om via eilanden in zee de kust extra te beschermen mag stilaan worden opgeborgen en op een alternatief is het nog wachten. Nu de herfststormen weer over ons land rollen, hopen we om het ook dit jaar droog te kunnen houden”, zegt Vandenberghe. “Vlaanderen heeft in de voorbije jaren de meest prangende problemen op het vlak van kustbescherming aangepakt. Het Vlaams Gewest maakt zich sterk dat de kust hierdoor tot minstens 2050 beschermd is tegen overstromingen vanuit zee. Er is weliswaar twijfel of de huidige kustverdediging ook op lange termijn effectief en betaalbaar blijft.”

Volgens Steve Timmermans van MDK klopt die stelling niet. “Het zand is weliswaar uitgevlakt richting de laagwaterlijn, maar de volumes zijn nog aanwezig en bieden nog steeds bescherming tegen een honderdjarige storm. Het klopt dus niet dat al dat zand volledig is weggespoeld”, aldus Timmersmans.

“In het parlement houd ik dit thema permanent onder de aandacht van bevoegd minister Ben Weyts, maar ik kan niet anders dan vaststellen dat we nu beleidsmatig eigenlijk nog geen stap verder staan dan in 2011.” Toch zal burgemeester Steve Vandenberghe tijdens het kustburgemeestersoverleg en in het Vlaams parlement blijven aandringen voor een duurzamere oplossing.