Daar is opperfigurant Maurice Vermeersch weer: rol in nationale reclamespot en exotische videoclip Timmy Van Assche

08 december 2018

14u17 0 Bredene Maurice Vermeersch (52), die als superfigurant al in tientallen zo niet honderd producties te zien is, kleeft ook nu weer op het grote doek.

Maurice is te zien in de reclamespot van supermarktketen Delhaize, getiteld ‘Waar dienen de feesten voor’. “De spot is de zien op VTM en alle cinemazalen van Kinepolis tot eind december. Ik ben als Bredenaar ontzettend fier aan de commercial te mogen deelnemen.” Op Facebook alleen al lokte de video meer dan 704.000 views, op Instagram ongeveer de helft. Maar hier houdt het voor Maurice niet op. “Ik had de eer te mogen acteren in de nieuwe videoclip van de groep Vandaly uit Dubai. Ze kwamen speciaal naar Vlaanderen afgezakt om de opnames te maken. Volgens mij gaat de band het helemaal maken, eerder verzorgden ze het voorprogramma van Lionel Ritchie. De clip komt wel pas in 2019 uit.”

Maurice speelde in zijn leven tientallen rollen, gaande van Nachtwacht, Thuis, De Buurtpolitie, Gevoel Voor Tumor en Van Algemeen Nut tot FC De Kampioenen en De Zevende Dag. In 2017 speelde hij de rol van abt in de Chinese serie ‘Mr. Right’, dat een publiek telt van 380 miljoen kijkers. “Kijk, in het wereldje ben ik opgeklommen van gewone figurant naar zogenaamde edelfigurant tot zelfs gastacteur. (lacht) Mijn acteertalent zal er wel voor iets tussenzitten, maar vooral mijn grote en opvallende ‘moustache’.”