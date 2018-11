Cursisten trots op attest EHBO 22 november 2018

In september is de afdeling van het Rode Kruis Bredene traditiegetrouw met een cursus EHBO gestart. De deelnemers kregen wat theorie, maar vooral de praktijkoefeningen primeerden. Na de EHBO-cursus konden de deelnemers hun kennis uitbreiden in de cursus HELPER. Om een cursus bij het Rode Kruis te volgen hoef je geen voorkennis te hebben. De cursussen worden in verstaanbare taal gegeven en vooral veel oefenen staat hoog aangeschreven. Info: www.rodekruis.be/bredene.





(LBB)